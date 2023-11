Zé Gonçalves encontrou o caminho para a vitória dos corvos

O S. Vicente de Pereira confirmou o favoritismo no Dr. Oliveira Santos contra o Sanguedo, último classificado do campeonato ainda sem vitórias: 2-0.

Mas não sem esforço. David Rocha apresentou uma defesa a 4 pelo terceiro jogo seguido, e o 4x3x3 permitiu aos vicentinos ter mais bola. O golo chegou à passagem do minuto 34: incursão de Ramalho pela esquerda, mau cruzamento corrigido por um segundo cruzamento da direita de Viditos que encontrou Zé Gonçalves. O jovem concretizou a primeira oportunidade da equipa, para o 4º golo no campeonato. O segundo golo surgiu só a meio da segunda parte: canto cobrado por Viditos e Diogo Sá, entrado aos 58’, cabeceou certeiro para o 2-0.

É a segunda vitória seguida dos corvos, ambas sem sofrer golos. Já o Sanguedo deu continuidade à pólvora seca do seu setor atacante (apenas 2 golos em 7 partidas).