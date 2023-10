Aberto período de contributos para regulamento da Polícia Municipal

A autarquia de Espinho informou, no passado dia 2 de Outubro, que, conforme o disposto no nº1 do art.º 98º do CPA e por deliberação do executivo municipal, no dia 4 de Setembro irá ser realizado um procedimento administrativo de elaboração do Regulamento de Organização e de Funcionamento do Serviço de Polícia Municipal do Município de Espinho. Os interessados poderão participar, preenchendo o requerimento dirigido à presidente da Câmara Municipal, com a apresentação dos seus contributos. O limite para o fazer são dez dias úteis, a contar desde o dia 2 de Outubro. Os contributos devem ser enviados para o e-mail proteccao.civil@cm-espinho.pt ou entregues pessoalmente até às 16h do último dia do prazo fixado, no Atendimento Municipal da Câmara Municipal de Espinho.