Alunos da Escola Básica de Silvalde participam na acção: A Terra Treme

No passado dia 14 de Novembro, às 11h14, os alunos de três turmas da Escola Básica de Silvalde participaram na iniciativa A Terra Treme, exercício público de sensibilização para risco sísmico, organizada todos os anos pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

O exercício consistiu na execução de comportamentos que se devem ter em caso de actividade sísmica e que podem ser cruciais no salvamento de vidas – baixar, proteger e aguardar. Depois da ‘terra tremer’ e executadas as palavras de ordem, os alunos seguiram as indicações dos elementos da Protecção Civil e foram levados para o exterior das instalações.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.