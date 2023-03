Alunos do AEMGA realizam festa para angariação de fundos para o projecto “Portugal-Cabo Verde [Apenas] a mesma língua”.

No passado dia 17 de Março os alunos do Agrupamento de Escolas Manuel Gomes de Almeida (AEMGA) turma 11º 4, realizaram no Eleven’s Café uma festa de angariação de fundos para o projecto “Portugal-Cabo Verde [Apenas] a mesma língua”. O projecto tem vários objectivos, entre os quais, enviar material de laboratório para o Complexo Educativo Manuel António Martins, em Santa Maria, Cabo Verde, sendo estes eventos a fonte para ajudar a realizar a causa. Enquanto trabalham esta matéria, os alunos serão confrontados com as diferenças entre os dois países, contactam com residentes e os seus costumes, entre muitos outros aspectos. Mais tarde, será realizada uma curta-metragem que mostrará todo o processo. O passo seguinte será concorrer ao FEST – New Directors, New Films Festival. Segundo os participantes no evento, a noite foi agradável e entusiasta, preenchida por boa música.