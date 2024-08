Apresentação do futebol de rua a 2 de agosto

A apresentação oficial da edição de 2024 do Torneio de Futebol de Rua está marcada para dia 2 de agosto, decorrendo na Empresa Peraltafil (Rua dos Limites, 179 – Silvalde, 4500-486 Espinho) a partir adas 19 horas.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Espinho e da Associação INCLUIR Espinho que promete “trazer muita emoção e unir a comunidade à volta do desporto”.

Os promotores do evento deixam o convite. “Venha conhecer todas as novidades e preparar-se para apoiar os jovens talentos neste grande torneio”.

A apresentação terá a participação especial da MTV Dance Academy.