Apresentação do Plano Municipal de Desfibrilhação Automática Externa

No passado, dia 1 de Março, Dia Internacional da Protecção Civil, foi apresentado o Plano Municipal de Desfibrilhação Automática Externa (PMDAE), na Biblioteca Municipal José Marmelo Silva. Pedro Louro, comandante da Protecção Civil de Espinho, informou que Espinho passará a fazer parte dos 89 municípios que já têm planos públicos de desfibrilhação aprovados e validados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). A implementação deste plano visa ajudar a minimizar os efeitos de um episódio de uma paragem cardiorrespiratória no espaço público. Está previsto um investimento de 61 mil euros, em três anos. No futuro, o objetivo será alargar o plano às restantes freguesias do Concelho Espinhense.

Legenda- Pedro Louro, Comandante da Protecção Civil de Espinho

