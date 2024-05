Aprovada por unanimidade a continuação do projecto “Uma Vida” do CSP

Sociais democratas abstêm-se na votação da delegação de competências às freguesias relativas ao investimento em infraestruturas e rede viária. Pontos relacionados com o urbanismo continuam a ter voto contra dos socais democratas.

Na passada segunda-feira, dia 22 de Abril, realizou-se nos Paços do Concelho a reunião de Câmara Pública do mês de Abril. A deliberar estiveram os seguintes pontos: atribuição de subsídio à Associação Cultural e Recreativa Tuna Musical de Anta, no âmbito das Comemorações do 50.º do 25 de Abril; atribuição de subsídio à Banda Musical de São Tiago de Silvalde, no âmbito das Comemorações do 50.º Aniversário do 25 Abril; atribuição de subsídio à Banda União Musical Paramense, no âmbito das Comemorações do 50º Aniversário do 25 de Abril; atribuição de subsídio à Associação Cultural e Recreativa da Cidade de Espinho- Espinho – Banda de Música da Cidade de Espinho, no âmbito das Comemorações do 50.º Aniversário do 25 Abril; atribuição de subsídio à Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), no âmbito da iniciativa “Espinho Olímpico” – 21.º Aniversário da AAOP; proposta de celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e o Centro Social de Paramos (CSP) para permitir a continuidade da Equipa “Uma Vida” no ano 2024; utilização de recursos hídricos com Apoios de Praias Mínimos e Simples; definição das características de dimensionamento e estrutura funcional para a Época Balnear de 2024. Todos as propostas foram aprovadas por unanimidade.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.