Aprovado orçamento da Câmara Municipal de Espinho de 40,8 milhões de euros

No passado dia 21 de Dezembro de 2022 realizou-se a Assembleia Municipal, na qual foi a apreciação o Orçamento da Câmara Municipal de Espinho para 2023, sendo aprovado por votação favorável do Partido Socialista e dos Presidentes das Juntas de Freguesia de Anta e Guetim, Espinho, Silvalde e Paramos. O valor apresentado para o orçamento municipal foi de 40,8 milhões de euros e prevê maior atenção nas áreas da saúde, acção social, ensino, habitação, transportes e cultura. No documento prevê-se ainda alterações nas taxas de IMI. O actual executivo teceu ainda considerações relativas à situação financeira do município. Para o ano de 2023 o valor do orçamento apresentado pelo executivo foi de 40,8 milhões de euros, superior em cerca de 11% em relação ao ano transacto, e refletiu “parte da visão e do planeamento de políticas públicas preconizados pelo atual executivo municipal, abrindo as portas a um caminho de desenvolvimento sustentável” que o executivo pretende elaborar para Espinho e a sua população, porém, terá que ter em conta a realidade financeira e operacional do Município, provenientes do anterior executivo que implicam diversas responsabilidades, obrigações e constrangimentos.

