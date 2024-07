Auditório de Espinho revela mais espectáculos até ao final do ano

O Auditório de Espinho anunciou dois novos espectáculos até ao final do ano. A sala vai receber os músicos brasileiros João Bosco e Jaques Morelenbaum em duo e o compositor e contrabaixista britânico, Gavin Bryars. A 25 de Outubro sobem ao palco João Bosco e Jaques Morelenbaum. O cantor e guitarrista João Bosco, no Brasil, é um dos mestres da Música Popular Brasileira, com influências do rock, jazz e música afro-brasileira. Em Portugal, vai actuar pela primeira vez em duo com o violoncelista mais requisitado da MPB, e também arranjador, compositor, maestro e ainda produtor musical, Jaques Morelembaum. No dia 14 de Dezembro, num projecto único que envolve músicos da Escola Profissional de Música de Espinho e do Conservatório Calouste Gulbenkian de Braga, o compositor e contrabaixista britânico Gavin Bryars vai apresentar-se ao público.

