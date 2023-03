Autarquia responde ao Jornal N

Em resposta à notícia “Casal vive com filho de cinco anos nos arrumos no Bairro da Ponte de Anta”, da edição do Jornal N de 6 de Fevereiro, a Câmara Municipal de Espinho informou que Cláudia Bernardo está inscrita desde 21 de Outubro de 2016, tendo sido renovada a candidatura a 4 de Julho de 2019. A 15 de Abril de 2021 foi novamente renovada e encontra-se activa. No seguimento, as candidaturas são analisadas e avaliadas “nos termos do Regulamento e a todas as candidaturas admitidas é aplicada a matriz para cálculo da taxa de priorização dos pedidos de habitação social” do Município de Espinho”.

