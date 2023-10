BE acusa Joana Devezas de “prepotência e parca isenção política”

Bloquistas colocam credibilidade do executivo em causa, devido à revogação de deliberação da Assembleia Municipal.

Depois de na última Assembleia Municipal, no passado dia 20 de Setembro, o bloquista Bruno Morais ter abandonado a sessão por discordância com uma decisão da presidente da Mesa, Joana Devezas, o Bloco de Esquerda (BE) emitiu um comunicado às redacções. No documento, o partido de esquerda lembra o pedido de autorização, apresentado pela Câmara Municipal de Espinho, para afectar os dois imóveis dos antigos quartéis dos bombeiros voluntários à prossecução das atribuições do município em geral e para onerar um desses imóveis com arrendamento para jovens, proposta que o vogal Bruno Morais votou contra, defendendo que a decisão tida na Assembleia Municipal, em 2017, deveria ser respeitada, pois “a proposta do executivo não garantia a preservação das duas Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários”. A proposta acabaria por ser aprovada pelo órgão municipal com 14 votos a favor e 11 contra.

Leia a notícia na íntegra na nossa edição impressa.