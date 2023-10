Bilhetes para o concerto de A Garota Não esgotados em Espinho  

Este Sábado, dia 14 de Outubro o Auditório da Academia de Espinho recebe A Garota Não. A artista, de seu nome Cátia Mazari Oliveira lançou o seu álbum, “2 de Abril” no ano passado, e desde então já passou por vários palcos portugueses. O público das cidades de Lisboa, Covilhã, Tavira, Coimbra, Setúbal e Paredes de Coura, já tiveram a oportunidade de ouvir a sua voz. O trabalho da artista tem vindo a ser reconhecido. O seu recente álbum foi colocado pela equipa Blitz, nos 50 Melhores Álbuns Portugueses de 2022 e na edição dos Globos de Ouro deste ano, recebeu o Globo de Ouro, para Melhor Intérprete. No concerto em Espinho, actuarão também em colaboração com a artista o grupo de alunos da Escola Profissional de Música de Espinho, Ensemble de Cordas. Os bilhetes para o concerto já se encontram esgotados.