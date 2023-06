Casa da Cultura de Silvalde em “Open Weekend”

No próximo fim-de-semana, 1 e 2 de Julho, irá decorrer na Casa da Cultura Santiago, em Silvalde, uma iniciativa intitulada “Open Weekend”, promovida pelo Rancho Folclórico S. Tiago de Silvalde. Durante estes dias a comunidade pode visitar o Museu Etnográfico, revivendo o passado com oportunidade de ver peças únicas e centenárias. No sábado decorrerá, das 9h30 às 18h30, uma mostra e venda de artesanato e licores. Na parte da manhã, às 10h30, acontecerá um momento dedicado aos mais novos, para participantes dos 3 aos 8 anos, denominado “Hora do Conto e Pinturas Faciais”. À tarde, às 15h30, realiza-se o “Showcooking de Culinára”, que conta com o apoio da Tupperware Espinho. Para ambos os eventos será necessário realizar uma pré-inscrição. No domingo, às 9h30, realizar-se-á uma caminhada de 6km, que irá contar com a participação de Joana Rocha. O início do percurso será na Casa da Cultura Santiago de Silvalde e irá percorrer as ruas da freguesia. A participação no “Open Weekend” tem entrada gratuita. Para qualquer esclarecimento acerca do evento deve contactar 966570222.