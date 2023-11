CHVNGE ganha 1º Prémio em Congresso Internacional da APCLC

Projecto da Unidade de Neonatologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) sobre promoção do aleitamento materno saiu vencedor.

No passado dia 8 de Novembro realizou-se o 1º Congresso Internacional Amamentar Fora da Caixa, ao Encontro das Famílias, organizado pela Associação Portuguesa de Consultores de Lactação Certificados (APCLC). No evento, a Unidade de Neonatologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) foi distinguida com o 1º Prémio, na categoria de Melhor Póster. O projecto premiado foi referente ao tema Ao encontro das famílias: Um convite à reflexão do caminho percorrido e do caminho a percorrer.

Na imagem: Equipa Multidisciplinar CHVNGE

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.