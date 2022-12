Comandante Regimento de Engenharia 3 oferece Bandeira Nacional no Paços do Concelho

No passado dia 13 de dezembro, o Coronel do Regimento de Engenharia Nº 3 Pedro Nuno Rego Ferreira foi recebido pelo Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, para entregar ao edil a Bandeira Nacional. O gesto surge no âmbito da iniciativa “Alista-te por um dia”, que aconteceu no passado dia 27 de outubro, no quartel, em Paramos.

O evento realizou-se durante três dias, com crianças do 4º ano de escolaridade das escolas do concelho que tiveram a possibilidade de contactar com os militares e com os meios utilizados para as missões do Regimento.