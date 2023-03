Comissão Política Concelhia do PS de Espinho elegeu Mesa

A presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Espinho, Rosa Maria Albernaz, promoveu a realização de eleições para dois órgãos essenciais da vida democrática da estrutura concelhia do PS, na sequência da recente assunção de responsabilidades nessas funções. Do acto eleitoral, resultou a eleição da Mesa da Comissão Política Concelhia, que passou a ser composta por José Novo, Rui Fidalgo e Ana Marta Silva, e do Secretariado da Comissão Política Concelhia, composto por Nuno Cardoso, António Camilo, Isabel Resende, João Carapeto, José Teixeira, Leila Pinto, Luís Canelas, Maria José Rebelo, Nuno Almeida e Rosa Duarte.

