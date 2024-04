Encenação da via-sacra transporta antenses para o tempo de Jesus Cristo

As celebrações da Semana Santa de Anta tiveram continuidade na Sexta-feira Santa com a via-sacra, que teve início no Parque da Cidade e seguiu até à Igreja Matriz de Anta. O Grupo de Encenações da Semana Santa de Anta, mais uma vez, possibilitou à comunidade antense a vivência e a participação em momentos da vida de Jesus Cristo, conseguindo transportar, por algumas horas, cada um para aquele tempo. A prisão, a condenação à morte e o carregar da cruz desde o Presbitério de Pôncio Pilatos até ao Monte Calvário foram momentos vividos e encenados intensamente nesta noite carregada de simbolismo. Os momentos que antecederam a crucificação de Jesus Cristo, como o carregar da cruz, as suas quedas pelo caminho, o encontro com a sua mãe Maria, a ajuda de Simão Cirineu ou Verônica a limpar-lhe o rosto foram nesta noite representados de forma ímpar, com um cunho de realidade que nem a chuva esmoreceu. A representação da crucificação de Jesus e a sua morte foram os momentos altos de todo o percurso. A representação terminou com Maria, com Jesus nos braços, e a exclamação: “São os reflexos de uma consciência tranquila.”