Espinho associa-se à campanha “Laço Azul”

Em Abril assinala-se o Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”. A estrutura na Alameda 8 e outras iniciativas ao longo do mês na cidade pretendem alertar a população para esta problemática.

Durante o mês de Abril estará na Alameda 8, em Espinho, uma iluminação com a frase “Serei o que me deres…que seja AMOR”, e um gigante laço azul. A estrutura serve para assinalar a ligação do Município de Espinho e da CPCJ de Espinho à campanha Laço Azul e ao Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. A inauguração da estrutura aconteceu no dia 10 de Abril, contando com a presença da presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, que deu o mote para outras iniciativas que visam sensibilizar a população para as questões ligadas à necessidade de combate às situações de maus tratos contra crianças e jovens.