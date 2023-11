Espinho tem mais cinco empresas PME Excelência

No total, passam a ser 14 as empresas do concelho distinguidas pelo IAPMEI-Agência para a Competitividade e Inovação e pelo Turismo de Portugal (no caso das empresas do Turismo) com o galardão PME Excelência, um aumento de 55 % face à edição anterior.

Das pequenas e médias empresas de Espinho reconhecidas com estatuto PME Excelência, os sectores do comércio, indústria e turismo estão representados com quatro empresas cada um. O sector dos serviços e o da construção e imobiliário contam com uma empresa cada um. Na tabela do distrito de Aveiro, Espinho ocupa a 11ª posição. A lista é liderada pelo concelho de Santa Maria da Feira.

Desde a sua primeira edição, em 2009, o número de empresas PME Excelência tem crescido de forma expressiva. A evolução do número de empresas distinguidas passou de 376, em 2009, para 3923, em 2022, apesar do grau de exigência nos critérios de selecção e da conjuntura económica menos favorável.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.