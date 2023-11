No passado dia 10 de Novembro foi inaugurada a exposição 100 Anos de Cinema Português de Animação. A exposição integrou o programa da 47ª edição do Festival Internacional de Cinema de Animação – CINANIMA, e pode ser visitada na Piscina Solário Atlântico até dia 26 do corrente mês.

A exposição permite voltar ao passado e conhecer a história de um século de cinema português de animação e os processos e técnicas envolvidos na sua criação. Neste dia, aconteceu ainda no Estúdio 100, apresentado por Hugo Barreira, a exibição do documentário de Ricardo Malheiro, de 1955, Espinho: Praia da Saudade.

A exposição é constituída por objectos emblemáticos, tal como desenhos, fotogramas, câmaras, dispositivos ópticos e outros artefactos. A Cinemateca, Casa-Museu Vilar, Casa da Animação, o Cine Clube de Avanca e a ESMAD I Escola Superior de Media Artes e Design são também entidades parceiras do evento.