Festival Internacional de Folclore de Silvalde anima a vila

No passado fim-de-semana realizou-se o Festival Internacional de Folclore de Silvalde, organizado pelo Rancho de Folclórico São Tiago de Silvalde. Pela vila de Silvalde passaram vários grupos que vieram conhecer as tradições locais e dar a conhecer as suas. Na tarde de sábado os grupos participantes, a Associacio Cultural Colla de Vila, de Ibiza, o Rancho Folclórico da Ereira, de Montemor-o-Velho, Grupo Folclórico e Etnográfico Vila Cova à Coelheira, de Vila Nova de Paiva, e o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barbeita, de Monção, foram recebidos na Junta de Freguesia de Silvalde para as boas-vindas e entrega de lembranças. O presidente da Junta de Freguesia de Silvalde, José Teixeira, agradeceu ao Rancho Folclórico São Tiago de Silvalde por continuar a realizar o festival que é “um ícone da freguesia”. “O grupo tem feito conhecer a vila dentro e fora do nosso país. É também muito importante conhecer outras tradições e o essencial de uma comunidade.”, afirmou.

Na imagem- José Teixeira, Francisco Moreira, Lurdes Rebelo e Paulo Morais (esq-drt)

