Formação para manusear desfibrilhadores automáticos externos

No âmbito do Programa Municipal de Desfibrilhação Automática Externa (DAE), desenvolvido pelo Serviço Municipal de Protecção Civil para o Concelho de Espinho, serão instalados vários equipamentos DAE na cidade de Espinho, 10 dos quais na via pública.

Para usar um DAE é necessário fazer uma formação de sete horas, certificada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Na formação aprende-se a realizar manobras de suporte básico de vida (compressões torácicas entre outros procedimentos) e a manusear o DAE.

Os locais onde vão estar localizados os DAE em Espinho são: largo em frente às escadas de acesso à Praia da Baía; largo da Câmara Municipal; largo da feira, a sul do Centro Multimeios; exterior da Escola EB 2/3 Sá Couto; exterior da Nave Polivalente e Pousada da Juventude; exterior do Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE) na zona da Praça do Mar e largo próximo da Junta de Freguesia de Paramos.

A Protecção Civil de Espinho disponibiliza aos residentes ou trabalhadores a 150 metros de distância dos locais onde estarão os DAE formação gratuita para obter a certificação do INEM. Para o fazer deve preencher o formulário disponível nas redes sociais da Protecção Civil de Espinho e do Munícipio.