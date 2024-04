Identificados seis jovens junto a escola

No passado dia 16 de Abril, a Polícia de Segurança Pública identificou seis jovens, de idades compreendidas entre os 16 e os 21 anos, nas imediações de um estabelecimento de ensino, em Espinho. Contactada pelo N, a referida polícia não quis identificar a escola em causa. Alegadamente, a frequente permanência dos jovens no local apontava para a suspeita de tráfico de estupefacientes, o que levava a um alarme social, sobretudo por parte do referido estabelecimento de ensino. Abordados os jovens por polícias da Esquadra de Investigação Criminal (Divisão Policial de Espinho), foram apreendidas cerca de 13 doses de haxixe, 1 taco de basebol e 615 euros.