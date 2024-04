Inauguração da nova sala de formação de TIC da ULSGE

Acções de formação para os profissionais da unidade iniciam já no próximo mês de Maio. Para este ano está prevista a realização de cerca de sete mil horas de formação.

Na passada semana a Unidade Local de Saúde Gaia e Espinho (ULSGE) inaugurou uma nova sala de formação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A sala de TIC está equipada com 20 computadores que possibilitará realizar acções de formação diárias, aos mais de 5500 profissionais da instituição. A sala fica no Hospital Eduardo Santos Silva. As novas instalações visam promover a literacia digital, disponibilizando aos profissionais da ULSGE uma sala de formação direccionada para esta área. Para a unidade, este é um passo importante na modernização dos seus colaboradores. O Serviço de Formação da ULSGE foi o responsável pela iniciativa cuja finalidade será fortalecer a literacia digital dos profissionais em diversas áreas da sua actuação, “transformando a tecnologia num investimento estratégico e crucial para a sustentabilidade do sistema de saúde”.