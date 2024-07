Início da obra do Centro de Saúde Integrado previsto para arrancar em Setembro

Na passada segunda-feira, 15 de Julho, a presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, em conferência de imprensa anunciou que “concluída a fase de projecto” o Município de Espinho está “em verdadeiras condições para avançar de forma responsável e definitiva com a contratação da empreitada”. O início da obra está previsto para Setembro, com duração de nove meses. O projecto do Centro de Saúde Integrado da Marinha resultou de uma candidatura ao Plano de Acção da Operação Integrada do Território de Intervenção da Área Metropolitana Centro Sul, integrado na operação Mais Saúde. O valor aprovado foi de cerca de um milhão de euros.

A conferência de imprensa realizada na segunda-feira, 15 de Julho, nos Paços do Concelho, esteve relacionada com a aprovação do projecto e do lançamento da contratação da empreitada do Centro de Integrado de Saúde da Marinha. A presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, começou por realçar que a adaptação do edifício da Escola Primária da Marinha para a instalação do Centro Integrado da Marinha de Silvalde “nasceu da vontade e do empenho do executivo em alargar os cuidados de saúde qualificados a toda a população espinhense cumprindo uma das principais promessas eleitorais do Programa Espinho Melhor da Área da Saúde”.

legenda- Maria de Lurdes Rebelo, Maria Manuel Cruz, Nuno Alcobia e Nuno Martins (esq.drt)

