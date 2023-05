Jornadas Técnicas para o Desenvolvimento Sustentável do Território promovidas pela ADRITEM

Hoje, dia 25, e nos dias 29 e 31 de Maio, a Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria (ADRITEM), em parceria com os municípios do território, vai promover as Jornadas Técnicas para o Desenvolvimento Sustentável do Território. Segundo os promotores, o objectivo deste ciclo de eventos de debate crítico e cooperação, é incentivar a construção da Estratégia de Desenvolvimento Local 2030, a implementar nos territórios abrangidos por esta associação. Por outro lado, procura-se, com estes fóruns, fomentar parcerias de impacto, que favoreçam a identificação de desafios, necessidades e oportunidades que se estruturem como prioridades de intervenção futura, assim como, propiciar o desenho cooperativo de soluções inovadoras, eficazes e eficientes aos desafios identificados e motivar os vários agentes a se consolidarem como agentes de mudança. Neste ciclo de eventos, as temáticas em destaque são: emprego: inclusão e qualificações; desenvolvimento económico e inovação; animação e cooperação; ambiente, agricultura e desenvolvimento rural. Estes eventos irão percorrer as cidades de Valongo, Gondomar, Vila Nova de Gaia, Espinho, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Oliveira de Azeméis.