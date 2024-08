Juvenis silvaldenses já jogam

Na passada quarta-feira a equipa de juvenis do Sporting de Silvalde disputou o seu primeiro jogo perante a equipa de futsal de ACD Azagães.

Neste primeiro contacto com a competição e perante uma equipa mais experiente, os jovens silvaldenses mostraram grande evolução e aquilo que poderão vir a alcançar num futuro próximo. A partida acabou com a vitória da equipa de Azagães por 14-7.

Os silvaldenses em campo foram: Afonso (guarda-redes), José Barbosa, Rafa Silva, Gustavo, Noah. Integram também a equipa: Dinis (guarda-redes), Reis, Marcos, Rodrigo Pinto, Gabriel Delfino.

Os treinadores desta equipa são Jorge Correia e Marinheiro (guarda-redes).