Lançada Empreitada para reabilitação do Bloco F do Bairro da Ponte Anta

“Em menos de um ano, já estamos a lançar obra o que, para nós, é um motivo de grande orgulho”

Na passada sexta-feira, dia 16 de dezembro, assinalou-se um momento importante para a população que vive no Bloco F do Bairro da Ponte de Anta. Neste dia, concretizou-se o lançamento da empreitada de Reabilitação do Bloco F, do Bairro da Ponte de Anta, sob o programa 1º Direito de Financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência. A cerimónia contou, entre outros membros do executivo e entidades públicas, com a presença da secretária de Estado Marina Gonçalves, a presidente do IHRU, Isabel Dias, o edil Miguel Reis, o presidente da Junta de Freguesia de Anta e Guetim, Nuno Almeida, e o arquiteto Pedro Castro e Silva.

