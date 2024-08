Lendas do voleibol de praia regressam a Espinho

O areal de Espinho recebe no próximo fim-de-semana, entre os dias 7 e 10 de agosto, uma nova edição do Espinho Beach Volleyball Legends by AMB, que reunirá duplas lendárias do voleibol de praia mundial, oriundas de Portugal, Brasil, Angola, Cuba, Noruega, Argentina, Itália e Áustria e onde marcarão presença os olímpicos espinhenses Miguel Maia e João Brenha, em representação de Portugal.

A entrada neste evento, organizado pela Academia Maia/Brenha (AMB) e conta com o apoio da Câmara Municipal de Espinho, é livre.

Na apresentação da prova, que decorreu na tarde de terça-feira na Câmara Municipal de espinho, a presidente da autarquia Maria Manuel Cruz sublinhou: “Só o número de pessoas presentes já indicia que será um grande evento. Espero que se repita por muitos anos”.

Quanto a Miguel Maia, lembrou: “A maior parte destes atletas são de nível mundial. Muitos dos jogadores que estão aqui ajudaram a tornar o voleibol mais viável. Outro aspeto positivo é que estamos numa cidade que respira voleibol, logo vamos ter público conhecedor da modalidade e dos atletas.”

As duplas ficarão assim distribuídas:

Grupo A

João Brenha / Alexandre Afonso (POR)

Javi Tallo / Juan Milanes (CUB)

Jorre Kjemperud / Stian Opsahl (NOR)

Grupo B

Hugo Ribeiro / Rui Oliveira (POR)

Nilo Chavarry / Franco Neto (BRA)

Abreu Morais / Emanuel Fernandes (ANG)

Grupo C

Fabio Pérez / Martin Conde (ARG)

Nicola Grigolo / Davide Sanguanini (ITA)

Oliver Stamm / Tom Schroffenegger (AUT)

Calendário de Jogos

7 agosto

15:00 Grupo C Pérez / Conde (ARG) x Stamm / Schroffenegger (AUT)

16:00 Grupo B Ribeiro / Oliveira (POR) x Morais / Fernandes (ANG)

17:00 Grupo A Brenha /Afonso (POR) x Kjemperud / Opsahl (NOR)

8 agosto

15:00 Grupo C Pérez / Conde (ARG) x Grigolo / Sanguanini (ITA)

16:00 Grupo B Ribeiro / Oliveira (POR) x Chavarry / Neto (BRA)

17:00 Grupo A Brenha /Afonso (POR) x Tallo / Milanes (CUB)

9 agosto

09:00 Grupo C Grigolo / Sanguanini (ITA) x Stamm / Schroffenegger (AUT)

10:00 Grupo B Chavarry / Neto (BRA) x Morais / Fernandes (ANG)

11:00 Grupo A Kjemperud / Opsahl (NOR) x Tallo / Milanes (CUB)

15:00 1/4 final 1 2.º Grupo B x 2.º Grupo C

16:00 1/4 Final 2 1.º Grupo C x 2.º Grupo A

17:00 1/4 Final 3 1.º Grupo B x melhor 3.º

18:00 1/4 Final 4 1.º Grupo A x 2.º melhor 3.º

10 agosto

10:00 Meia-final 1

11:00 Meia-Final 2

16:00 3.º/4.º lugares

17:00 FINAL