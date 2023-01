Luca Argel, Tó Trips e Kurt Rosenwinkel em destaque no Auditório de Espinho

O Auditório da Academia de Música de Espinho apresenta no primeiro trimestre de 2023 um vasto programa, destacando-se a apresentação do Projeto Vignette, de Daniel Bernardes, João Barradas e Filipe Quaresma, que abrirá a programação do início do ano do Auditório de Espinho. Segue-se o artista brasileiro Luca Argel para o início de Fevereiro. Outras atrações é o músico Owen Pallett e a banda The Hidden Cameras, que se estreia em palcos nacionais. O mês de Março será dedicado ao jazz com atuações do duo Les Métanuits, a Orquestra de Jazz de Espinho, Tó Trips e Kurt Rosenwinkel. Os concertos no Auditório da Academia de Música de Espinho arrancam no domingo, dia 15 de Janeiro com o Projeto Vignette, de Daniel Bernardes, na composição e piano, João Barradas, no acordeão, e Filipe Quaresma no violoncelo. Este concerto acontece depois do lançamento do disco do grupo intitulado Projeto Vignette, no final do ano anterior, no dia 9 de dezembro de 2022. No sábado seguinte, dia 21, o palco do auditório recebe a performer e cantora moçambicana Selma Uamusse, com a sua banda, com ritmos africanos que denotam influências brasileiras e portuguesas.

Legenda – Les-Metanuits

