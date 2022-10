Líder da concelhia socialista reeleito para mais um mandato com 99% dos votos nas eleições internas

Miguel Reis foi reeleito Presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Espinho, tendo sido reconduzido com 99% dos votos dos militantes que participaram no ato eleitoral, que decorreu no passado dia 7 de outubro.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.