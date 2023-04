Munícipio de Espinho assinala semana da Interculturalidade

Na manhã da passada quinta-feira, dia 13, realizou-se uma Acção de (In)Formação com o tema “Mulheres Ciganas e os Desafios da Sociedade Actual”, na Biblioteca Municipal de Espinho. A iniciativa surgiu no âmbito da semana da Interculturalidade e foi promovida pela Câmara Municipal de Espinho, em parceria com a Associação para o Planeamento Familiar. Na sessão estiveram profissionais de diversas áreas e mulheres ciganas. Através da interacção e partilhas mútuas conheceram-se melhor as diferenças culturais e a mudança do papel da mulher cigana na sociedade.

