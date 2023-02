Música para os mais novos, no Auditório de Espinho

Este domingo (12), pelas 10h30 e 11h45, o espetáculo de música para bebés, “CRASSH Babies 1.0”, do coletivo We Tum Tum, apresenta-se no Auditório de Espinho | Academia.

O Auditório de Espinho | Academia (AdE) apresenta na sua programação, pela primeira vez, um espetáculo para crianças dos 0 meses aos 5 anos de idade.

Houve a necessidade do AdE em incluir na sua programação oferta para um público mais jovem, dado que existe uma procura por parte das famílias por espetáculos concebidos especificamente para esta faixa etária, e por existir, por parte do AdE, a vontade de corresponder à importância que este tipo de concertos representa para as vivências musicais dos muito jovens e da interação que deles resulta com os próprios pais.

Também no Auditório de Espinho | Academia são realizados com regularidade “Concertos Júnior” para o público escolar, pela Orquestra Clássica de Espinho e pela Orquestra de Jazz de Espinho, contribuindo, dessa forma, para a sensibilização e enriquecimento da educação para a arte, para a formação de novos públicos e, intrinsecamente, para o apurar e despertar dos sentidos para a música.

No espetáculo “CRASSH Babies 1.0”, os pais e crianças interagem, no próprio palco, com os músicos, criando sons novos e diferentes, a partir dos mais variados materiais. As duas sessões deste domingo já se encontram esgotadas, com uma lotação máxima de 25 crianças por sessão.

Os bilhetes estão à venda online ou, ainda, na bilheteira local do Auditório de Espinho | Academia.