Na Universidade Sénior de Espinho o saber não ocupa lugar

A Universidade Sénior de Espinho (USE) nasceu a 22 de Outubro de 1997. É presidida por Glória Rocha, que soma já 25 anos ao leme da instituição. Desde 2010 conta com o apoio de Viriato Wanzeller na vice-presidência. Numa conversa, o Jornal N teve a possibilidade de conhecer a história, o percurso e o trabalho realizado pela instituição. No ano lectivo 2023/2024 conta com 115 alunos. Labores e Bordados, Clube de Leitura, Oficina de Artes, Estórias da História, Italiano, Francês, Inglês e Dança fazem parte das 16 disciplinas leccionadas pelos 16 professores, dos quais 11 são voluntários.

A Universidade Sénior de Espinho nasceu a 22 de Outubro de 1997, através de uma ideia lançada por quatro enfermeiras estagiárias de gerontologia do Centro de Saúde de Espinho. As enfermeiras expuseram o projecto direccionado à população sénior a Alberto Hespanhol, que iniciou a organização da Comissão Instaladora. O primeiro presidente da Universidade Sénior de Espinho (USE) foi António Prata. Seguiu-se Glória Rocha, actualmente com 83 anos, e que se mantém até à data, somando já 25 anos ao leme da instituição. Desde 2010, Viriato Wanzeller, de 77 anos, integra a vice-presidência e a família da USE.

Leia a entrevista completa na nossa edição impressa.