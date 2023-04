No Dia do Combatente, Liga dos Combatentes assina protocolo com o Município

No passado dia 11 de Abril, a Liga dos Combatentes- Núcleo de Espinho, celebrou o Dia do Combatente e o 105º aniversário da Batalha de La Lys, momento marcante na história de Portugal. As cerimónias de homenagem iniciaram-se com a concentração das Entidades Civis e Militares, no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, junto à Igreja Matriz de Espinho, seguida de romagem ao cemitério local para homenagem e deposição de flores junto ao Monumento dos Combatentes. Na cerimónia foram homenageados 22 militares de Espinho que perderam a vida em combate no ultramar e também o Soldado Desconhecido com a colocação da habitual coroa de flores. Teve lugar ainda a entrega de medalhas aos antigos soldados do teatro de operações e aos sócios com 25 anos de filiação. No âmbito do programa “Testemunho dos Avós aos Netos”, um programa direccionado aos netos dos associados da Liga, foi atribuído um diploma a Francisca Pereira. Neste dia de comemoração foi ainda assinado no Paços do Concelho, um protocolo de colaboração entre a Liga dos Combatentes- Núcleo de Espinho e a Câmara Municipal de Espinho que visa utilizarem um espaço no Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE).