Oportunidade para fazer a sua boa acção do dia: dê sangue, salve vidas

No próximo sábado, dia 13 de Abril, entre as 9h00 e as 13h00, irá decorrer mais uma iniciativa de colheita de sangue e medula óssea, desta vez, nas instalações do Salão Paroquial, em Anta. A iniciativa é promovida pela Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Lions Clube de Espinho. Recorde-se que ao dar sangue está a contribuir para que os bancos de sangue dos hospitais não entrem em ruptura. Por outro lado, os casos de crianças e adultos com doenças oncológicas, com necessidade de transplante de medula óssea são muitos. As crianças e adultos internados nos hospitais agradecem.