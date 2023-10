Paramos celebrou o seu Dia

O Dia de Paramos celebra-se a 24 de Setembro, mas a celebração aconteceu no dia 30. A colorir e a animar a festa estiveram o Coro da Banda Musical de Paramos e o Coro do Rancho Regional Recordar é Viver, de Paramos, que proporcionaram um momento musical com cantares tradicionais portugueses e com intensa participação do público. Várias entidades civis, militares e instituições marcaram presença no evento. Este ano, o momento alto da noite foi dedicado às colectividades da freguesia que contam mais de 50 anos de existência. Não faltaram os discursos de Manuel Dias, presidente da Junta de Freguesia de Paramos, e de Luís Canelas, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho. Ao parabenizar os paramenses, destacou a recente aprovação do Centro Empresarial como algo positivo para a freguesia e para o concelho, deixando escapar que virão mais novidades para breve.

