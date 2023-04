Partido Social Democrata satisfeito com o debate

Em sede de Assembleia Municipal, João Matos, do Bloco de Esquerda (BE), reclamou uma resposta sobre a intervenção nos armazéns gerais. “Não nos diz nada em relação aos armazéns gerais e temos constantemente pontuado isso. Os armazéns gerais são um perigo para a saúde dos trabalhadores do município. Quando é que vão ser intervencionados?”, questionou o vogal do BE.

O bloquista considerou ainda haver “sinais claros do passado”, referindo-se ao pedido de auditoria por parte do executivo que, na sua opinião, “não é suficiente para mostrar distanciamento”. “É necessário mudar de ‘cabo a rabo’ as políticas seguidas na habitação e as políticas urbanísticas do Município. Mas, à cabeça, é preciso dar sinais políticos”, atirou João Matos que considerou que a presidente continuar com o mesmo chefe de gabinete do anterior presidente Miguel Reis, não faz sentido.

