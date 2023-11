A Comissão Concelhia de Espinho do Partido Comunista Português (PCP) vai evocar no próximo sábado, dia 11 de Novembro, pelas 17h30, no seu Centro de Trabalho de Espinho, a “Revolução de Outubro”.

No início da sessão, tempo para a projecção do filme Outubro, de Sergei Eisenstein com música de Dmitri Schostakowitch, com direito a comentários. Às 20h realiza-se um jantar/magusto.

Informações e inscrições no Centro de Trabalho ou pelos telemóveis 914 897 877, 918 174 685 ou 967 856 995