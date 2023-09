“Percursos de diversidade e talento” da ANEIS, no Multimeios

Na passada sexta-feira, dia 8 de Setembro realizou-se a apresentação do livro “Percursos de diversidade e talento”, da Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação (ANEIS), no Centro Multimeios de Espinho. O livro relata o percurso de 26 personalidades que se destacam em diversas áreas. O evento foi apresentado por Mário Cachada, chefe da divisão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Espinho, e contou com a presença de Alberto Rocha, presidente da Associação, e do professor Emílio Ferreira, que foi moderador. Ana Pires, Carolina Xavier, Marta Carvalho e Rafaela Oliveira deram a conhecer um pouco do seu percurso, o que as motiva, e reflectiram sobre a falta de oportunidades e o que acontece com os jovens talentos do nosso país.

Legenda – Alberto Rocha, Carolina Xavier, Rafaela Oliveira, Marta Carvalho, Ana Pires e Emílio Ferreira (Esq-Dirt)

