Ping-Pong político com pouco sumo

Na passada quarta-feira, dia 12, realizou-se uma Assembleia Municipal extraordinária convocada pelo grupo parlamentar do PSD, marcada pela presença de algumas dezenas de pessoas na assistência.

O PS apresentou uma proposta de deliberação alternativa à do PSD que, apesar de bastante contestada pelos sociais democratas, seguiu para discussão. O presidente da Concelhia e vogal do PSD acusou os socialistas de “não quererem que as pessoas saibam aquilo que tem acontecido”. O PS quer continuar no poder a prejudicar os interesses do Concelho”, atirou Paulo Leite.

A vogal da CDU Ana Resende considerou que “a admissão do documento apresentado pela bancada do PS não inviabilizava a discussão do documento apresentado pela bancada do PSD”.

Leia a notícia completa na edição impressa