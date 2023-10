Planetário de Espinho recebe concerto “Marta vai a Marte”

No próximo sábado, dia 7 de Outubro, às 21h15, vai realizar-se o concerto “Marta vai a Marte” no Planetário de Espinho, no Centro Multimeios. Neste concerto o público irá ter a possibilidade de fazer uma viagem imersiva a 360º, proporcionada pela artista Marta e a sua banda, bem como os rappers Quinta, SP Rocha e Silva. O evento integra a programação da Semana Mundial do Espaço, do Planetário de Espinho. O concerto tem a duração de 75 minutos e é destinado a público com idade superior a 6 anos. O bilhete normal tem um custo de 10 martes, o VIP, com oferta de CD, 15 martes, e o Fã, com oferta de CD e t-shirt, 20 martes. As reservas podem ser feitas para o e-mail iam.marta.music@gmail.com, ou para o whatsapp 913851514. A lotação da sala é de 70 lugares.