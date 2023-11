Presidente da JSD Espinho reconduzida no cargo

Carolina Marques, actual presidente da Comissão Política da Juventude Social Democrata de Espinho foi reconduzida no cargo no passado dia 11, na sequência das eleições para a Comissão Política e Mesa do Plenário da JSD de Espinho.

A Lista M – Motivar Gerações apresentou-se como um projecto de continuidade e com o principal objectivo de “demonstrar aos jovens espinhenses que há um futuro para Espinho”.

A acompanhar Carolina Marques, Beatriz Oliveira, Nuno Caetano e Matilde Rodrigues como vice-presidentes. Na lista única a votação, Rita Santos foi eleita secretária-geral e João Azevedo secretário-geral adjunto.

Beatriz Loureiro será presidente da Mesa do Plenário da JSD de Espinho, Gonçalo Bessa, vice-presidente, e Filipa Barbosa, secretária.