Primeira etapa do XIX Raid Ibérico cruza céus de Paramos

Na manhã da passada segunda-feira, dia 4 de Setembro, o Aeródromo de Paramos recebeu 30 aeronaves, no âmbito da XIX Raid Ibérico, uma iniciativa com cerca de 20 anos, promovida pelo Aero Clube de Bragança e a Fundacion Cielos de Léon. A primeira etapa do XIX Raid Ibérico realizou-se de Bragança ao Aeródromo de Paramos, em Espinho. Nos próximos dias as aeronaves irão continuar a cruzar os céus ibéricos. No Aero Clube da Costa Verde estiveram cerca de 60 pessoas, que receberam com entusiasmo os participantes da prova. Esta iniciativa pretende aproximar as comunidades aeronáuticas e a cultura entre Portugal e Espanha. A segunda-etapa da prova arrancou na terça-feira, dia 5 de Setembro de manhã, com destino a Sintra. O presidente do Aero Clube da Costa Verde, Pedro Silva, a vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Maria de Lurdes Rebelo, e o presidente da Junta de Freguesia de Paramos marcaram presença no evento.