Começa hoje o primeiro Festival de Reis realizado na cidade de Espinho. O festival abre com o Concerto de Reis – Ensemble Vocal Pro Música, às 21h30. Amanhã, dia 6, às 21h, o Concerto de Reis mais Pequeninos, no Centro Multimeios de Espinho. Na noite de Reis a banda GNR atuará às 22h, na Praça do Progresso.