Rio Largo sem Festividades de São João em 2024

O Município de Espinho, em comunicado de imprensa informou que, a presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, reuniu na manhã do dia 14 de Junho de 2024, com os representantes da Associação Desportiva Rio Largo Clube de Espinho, no contexto do diálogo que as instituições vêm desenvolvendo para a organização de iniciativas de celebração das festividades populares que costumam ter lugar naquela zona do território. Segundo o documento, as instituições concluíram que o contexto das obras já realizadas, em curso e, também as que se iniciarão no local onde tradicionalmente se realizam as Festividades do São João, torna inviável a realização da iniciativa no ano de 2024. No entanto, assumem o compromisso de continuar a desenvolver esforços para reforçar a colaboração com vista à organização, com o apoio do Município de Espinho, de atividades que potenciem o envolvimento da comunidade residente naquela zona para a celebração das festividades populares.