Rusga Raça Vareira Associação visita escola em Gaia

Na passada, quarta-feira dia 19 de Abril, a Rusga Raça Vareira Associação visitou os alunos da Escola Básica de Espinho (EBE), do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, em Vila Nova de Gaia. A iniciativa insere-se no projecto “Germinar de pernas pró ar” que pretende colocar os alunos em contacto com a cultura e tradições do passado. A EBE está a realizar o projecto “O nosso mar..”, com uma temática que apela à pesca, biodiversidade e práticas de sustentabilidade. A presença do grupo Rusga Raça Vareira Associação, possibilitou aos alunos o contacto com vivências e tradições ligadas ao mar, como a pesca, dança e vestuário.