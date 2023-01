São Silvestre corta o trânsito nas ruas de Espinho

A realização da 8ª edição da Corrida S. Silvestre de Espinho, que se realiza este sábado (7 janeiro) pelas 17:30, vai condicionar o trânsito e o estacionamento no centro da cidade.

Serão pelo menos 11 as artérias com a circulação cortada ou condicionada. O estacionamento também estará condicionado, uma vez que a partir das 07:00 do dia da prova, é proibido parar e estacionar ao longo de todo o percurso da Corrida S. Silvestre.

O condicionamento do trânsito irá ser implementado no dia da prova, entre as 07:00 e as 15:30. A partir das 15:30, a circulação de trânsito ao longo do percurso da prova será completamente cortada.

As ruas afetadas por estes constrangimentos serão as seguintes:

Rua 20

Rua Nova da Praia

Rua 8

Avenida 8

Rua 2

Rua 45

Av. São João de Deus

Rua 37

Rua 33

Avenida 24

Rua 23

Durante todo o dia, as paragens de autocarro que habitualmente funcionam na Avenida 24, passarão a ser realizadas no cruzamento com a Rua 41 (junto à antiga fábrica CORFI) e na Avenida 32 (cruzamentos com a Rua 62 e também com a Rua 19).