“Sobre as Ondas” em Espinho

O auditório da academia de música de Espinho recebeu o “Festival” Holograma – Cultura para Todos. De 13 a 16 de outubro vários espetáculos gratuitos puderam ser vistos pela comunidade escolar local, famílias e restante público em geral. O espetáculo “Sobre as Ondas” que contou com a participação de instituições sociais espinhenses abriu o evento.

O jornal N esteve na abertura do Holograma- Cultura para Todos e falou com Paulo Neto, músico multi-instrumentista da equipa do Holograma, que também acompanha as comunidades em todos os projetos. “Holograma, como o termo indica, pretende descentralizar aquilo que acontece na casa da música. Os espetáculos são grátis e o objetivo é fidelizar o público dos municípios às suas salas de espetáculo”, referiu Paulo Neto.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.