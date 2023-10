“Sons do Património” traz os Palankalama ao Multimeios

No próximo mês de Outubro, dia 14, às 21h30, sobem ao palco do Centro Multimeios de Espinho os Palankalama. O espectáculo está inserido na programação do festival de música “Os Sons do Património”, que este ano realiza a sua sexta edição.

O quarteto constituído por Afonso Passos, na bateria e percussão, Aníbal Beirão, no contrabaixo, Pedro João, no cavaquinho, bandolim, viola braguesa e guitarra eléctrica, e Ricardo Nogueira, na guitarra e viola braguesa, nasceu no Porto e caracterizam-se por ter um estilo de música instrumental. A música apresentada pelo quarteto faz referência a lugares geográficos, reais e imaginários, ou relacionados com o cinema ou música popular. Através da sua música, os artistas pretendem transpor o público para outra dimensão. Nesta noite, o grupo apresentará também o seu último disco de originais “Lama pela Anca”, lançado o ano passado.

O festival já percorreu vários concelhos da Área Metropolitana do Porto. Iniciou no passado dia 2 de Setembro, em Vale de Cambra, dia 8 de Outubro passou pela cidade Invicta e encerra no dia 4 de Novembro, em Paredes. A entrada para o espectáculo é gratuita, obedecendo ao levantamento obrigatório de convite na bilheteira do Centro Multimeios de Espinho, a partir do dia 10 de Outubro.